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Сегодня, 14:35

В Госдуме подвели итоги Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал итоги Игр «Мы вместе. Спорт».

«В Ханты-Мансийске завершились Зимние игры «Мы вместе. Спорт». Они стали символом блестящих выступлений более 140 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Казахстана. Атлеты проявили настоящий дух, характер и стойкость. А соревнования стали подтверждением того, что Россия готова и будет дальше продолжать организацию крупнейших турниров внутри страны. Для этого есть все возможности и опыт. А для паралимпийцев нынешние соревнования стали возможностью проявить себя, несмотря на непонятный поступок со стороны Международного паралимпийского комитета.

Наши спортсмены своими выступлениями вдохновляют весь мир на проявление силы духа и характера, показывают инклюзивность спорта. Я поздравляю не только победителей и призеров, но и всех участников прошедших соревнований", — сказал Свищев.

Игры «Мы вместе. Спорт» завершились в воскресенье, 20 марта, в них приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Российские спортсмены завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Дмитрий Свищев
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