Паралимпийский комитет России может потребовать в суде компенсацию за пропуск Игр

И.о. президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ПКР может подать иск в гражданский суд Германии с целью компенсировать финансовые потери и моральный вред, нанесенный организации и спортсменам в связи с недопуском к Играм в Пекине.

«Международный паралимпийский комитет так и не прислал нам сформулированную до конца позицию. Было сказано, что на Играх они опасаются за безопасность, микроклимат, что и стало причиной нашего недопуска. С нашей стороны никаких нарушений допущено не было, но мы не стали устраивать демаршей и спокойно уехали — нам важно оставаться частью международного паралимпийского движения.

При этом мы продолжаем консультации с юристами. Мы не исключаем, что подадим иск в суд по месту регистрации Международного паралимпийского комитета, чья штаб-квартира находится в Бонне. Мы хотим добиться возмещения моральных и имущественных потерь", — приводит слова Рожкова ТАСС.

Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Пекине в связи с ситуацией на Украине, решение было принято за сутки до старта соревнований. Оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) было невозможно, что связано с особенностями устава МПК.