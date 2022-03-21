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Матыцин поблагодарил участников и организаторов зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поблагодарил участников и организаторов зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Выражаю огромную благодарность организаторам, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре за гостеприимство, иностранным сборным — за участие и поддержку, Паралимпийскому комитету России и всем российским спортсменам. Вы — гордость страны, медали, завоеванные в честной борьбе, тому доказательство.

Игры «Мы вместе. Спорт» — большой международный праздник адаптивного спорта, объединивший лучших паралимпийцев из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Ханты-Мансийск обладает большим опытом проведения крупных соревнований. Игры стали масштабной площадкой для знакомства с культурой народов Югры и обмена международным опытом. Уверен, Игры оставили особое место в сердцах спортсменов, зрителей и организаторов», — сказал Матыцин.

Турнир «Мы вместе. Спорт» прошел с 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске. Игры включали в себя шесть видов спорта, входящих в программу зимних Паралимпийских игр.

Олег Матыцин
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