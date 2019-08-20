Тренер рассказал, что спасло сбитых под Тулой паралимпийцев

Старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова рассказала о состоянии членов команды Дианы Цыплиной, Александра Легостаева и Сергея Сафина. Как уже сообщал «СЭ», ДТП произошло в понедельник вечером.

— У ребят было свободное время, они гуляли, были на обочине, ничто не мешало водителю избежать столкновения, но он ударил по газам, сбил и скрылся с места происшествия, — цитирует тренера РИА «Новости». — Ребят от серьезных травм спасли коляски, удар пришелся на них. Сегодня они отлеживаются, а завтра продолжим подготовку к чемпионату Европы.

Водитель скрылся с места происшествия. Найти его удалось по номерному знаку, который оторвался в момент аварии. Подозреваемый был доставлен в отдел МВД для разбирательства. Отмечается, что 39-летний мужчина был ранее лишен водительских прав.