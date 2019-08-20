Под Тулой водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев из сборной России

Водитель, не имеющий прав, специально сбил троих членов паралимпийской сборной России. Инцидент произошел под Тулой, сообщает Telegram-канал Mash.

19-летнияя Диана Цыплина, 32-летний Александр Легостаев и 25-летний Сергей Сафин из команды по бочче приехали на сборы в город Алексин. Вечером они отправились на прогулку, когда на них наехал автомобиль. Водитель проехал мимо, развернулся, а потом направил машину на спортсменов.

Он пытался покинуть место происшествия, но умудрился потерять номер. По нему личность преступника была установлена: это Александр Горбунов, лишенный прав еще в 2013-м.

Спортсмены отделались легкими травмами.