Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 14:19

Тарасова назвала хорошим шагом голосование МПК против приостановки членства ПКР

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовать против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Это хороший шаг для нас, если наши паралимпийцы будут допущены. Участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом или нет, уже решать им, а не мне», — сказала Тарасова «СЭ».

74 члена генассамблеи не поддержали решение лишить ПКР членства в МПК, 65 выступили за. Еще 13 членов воздержались от голосования.

Татьяна Тарасова
ПКР
МПК
0
Читайте также
Одну из лучших велогонщиц Казахстана обвинили в отсутствии патриотизма
Медведев обыграл Пола и поругался с судьей в первом круге в Пекине
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
«Государство использовало мое имя». Костенюк попыталась объяснить причины отъезда из России
В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом российского футбола в Азию
Соловейчик отметил, что результаты российских дзюдоистов в турнирах говорят об их высокой мотивации
В «деле Валиевой» вскрылись новые факты. Суд не успел их переварить
Три вице-президента УЕФА были против возвращения сборных России до 17 лет на турниры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
Новости
RSS RSS
Все новости