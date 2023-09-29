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Терентьев о голосовании МПК против полной приостановки членства ПКР: «Половинчатое решение»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовать против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Я общался с президентом ПКР. Все было непросто, хотели вообще исключить наш Паралимпийский комитет из состава. Мы видим, раз этого не произошло, что среди стран, которые входят в МПК, есть те, которые нас поддерживают и их большинство. Это радует. Победа будет тогда, когда наша команда сможет участвовать в международных стартах. Все остальное — половинчатые решения. Важно, чтобы спортсмены участвовали. Но, конечно, нужно смотреть на условия, требования, которые выставляют международные спортивные организации к нашему участию. Я думаю, что международное паралимпийское движение и все, кто в нем участвует, больше 170 стран, все-таки признают, что спорт должен быть вне политики. Также денежные вливания от спонсоров не должна преследовать какие-то политические, националистические взгляды отдельных стран», — сказал Терентьев «СЭ».

74 члена генассамблеи не поддержали решение лишить ПКР членства в МПК, 65 выступили «за». Еще 13 членов воздержались от голосования.

ПКР
МПК
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