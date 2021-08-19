Спортсмены из Афганистана не смогут приехать в Токио из-за риска для их безопасности

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что спортсмены из Афганистана не смогут приехать в Токио из-за напряженной обстановки в стране.

«Мы контактирует с Паралимпийским комитетом Афганистана. Считаем, что пока безопасного способа доставить в Токио афганских спортсменов нет. В то же время мы продолжаем работать с международными организациями, если появится возможность безопасно доставить их в Токио, мы это сделаем», — сказал Парнсон на пресс-конференции.

В Паралимпиаде должны были принять участие два атлета из Афганистана. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября.