Томас Бах примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Токио
10:03
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщает Reuters.
По информации СМИ, Бах прибудет в Японию 23 августа.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. 16 августа стало известно, что зрители не будут допущены на соревнования. Россию на Играх представит 242 спортсмена.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/iocs-bach-visit-japan-attend-paralympics-opening-ceremony-report-2021-08-18/
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