Томас Бах примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщает Reuters.

По информации СМИ, Бах прибудет в Японию 23 августа.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. 16 августа стало известно, что зрители не будут допущены на соревнования. Россию на Играх представит 242 спортсмена.