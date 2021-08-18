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Томас Бах примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

10:03
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщает Reuters.

По информации СМИ, Бах прибудет в Японию 23 августа.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. 16 августа стало известно, что зрители не будут допущены на соревнования. Россию на Играх представит 242 спортсмена.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/iocs-bach-visit-japan-attend-paralympics-opening-ceremony-report-2021-08-18/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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