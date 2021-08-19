Первые российские спортсмены прилетели на Паралимпиаду в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что первая группа российских спортсменов прилетела на Паралимпийские игры в Токио.

«Сегодня в Токио прибыли первые группы спортсменов команды ПКР — это команды по конному спорту, плаванию спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по настольному теннису и голболу. Пловцы с нарушением зрения прилетели в Японию из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Заключительное тренировочное мероприятие они провели в Подмосковье в тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое».

Команда по конному спорту прибыла из Франкфурта-на-Майне. В течение последних шести дней лошади были на строгом карантине, в связи с чем тренировки проходили в Германии. В Японию они прилетят сегодня ночью. Авиаперевозка лошадей осуществляется при поддержке оргкомитета Игр в Токио, который покрыл часть транспортных расходов", — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Россию на Играх представят 242 спортсмена.