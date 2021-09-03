Сборная России на Паралимпиаде в Токио обновила рекорд по количеству медалей
12:47
Сборная России обновила свое достижение по количеству завоеванных наград в истории летних Паралимпиад на Играх в Токио.
Пловец Роман Жданов принес команде 103-ю медаль, выиграв заплыв на 50-метровке на спине в классе S4.
Теперь у сборной России на Паралимпиаде в Токио 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые награды.
Ранее лучшим результатом был достигнут на Играх в Лондоне-2012. Тогда Россия завоевала 102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.
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