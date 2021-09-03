Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Российский пловец Жданов в третий раз стал паралимпийским чемпионом с мировым рекордом

12:46
Роман Жданов. Фото Getty Images
Роман Жданов. Фото Getty Images

Российский пловец Роман Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио.

В заплыве на дистанцию 50 метров на спине россиянин показал лучший результат, финишировав с временем 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Второе место занял чех Арност Петрачек (отставание — +0,27), третьим стал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (+2,26).

Спортсмены выступали в категории S4, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отметим, что это золото стало для Жданова третьим на соревнованиях в Японии. До этого он становился чемпионом на дистанции 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием. При этом спортсмен установил мировые рекорды на всех дистанциях, где одержал победу. Кроме того, на Паралимпиаде в Токио он дважды стал бронзовым призером (на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем).

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми медалями. На первой строчке идет сборная Китая (81-48-44), на второй — Великобритания (37-30-38).

Плавание
Мужчины. 50 м на спине
1. Роман Жданов (Россия)
2. Арност Петрачек (Чехия)
3. Анхель де Хесус Камачо Рамирес (Мексика)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
Российские пенсионеры начали получать единовременные выплаты в 10 тыс. рублей
Какими были первые слова певицы Максим после выхода из комы
В Архангельске накрыли притон, где интимные услуги оказывала школьница
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд