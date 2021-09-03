Российский пловец Жданов в третий раз стал паралимпийским чемпионом с мировым рекордом

Российский пловец Роман Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио.

В заплыве на дистанцию 50 метров на спине россиянин показал лучший результат, финишировав с временем 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Второе место занял чех Арност Петрачек (отставание — +0,27), третьим стал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (+2,26).

Спортсмены выступали в категории S4, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отметим, что это золото стало для Жданова третьим на соревнованиях в Японии. До этого он становился чемпионом на дистанции 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием. При этом спортсмен установил мировые рекорды на всех дистанциях, где одержал победу. Кроме того, на Паралимпиаде в Токио он дважды стал бронзовым призером (на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем).

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми медалями. На первой строчке идет сборная Китая (81-48-44), на второй — Великобритания (37-30-38).

Плавание

Мужчины. 50 м на спине

1. Роман Жданов (Россия)

2. Арност Петрачек (Чехия)

3. Анхель де Хесус Камачо Рамирес (Мексика)