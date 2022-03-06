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Сегодня, 12:29

Сборная Китая лидирует в медальном зачете после второго соревновательного дня Паралимпиады

Виктория Кравченко

Сборная Китая после второго соревновательного дня на Паралимпийских играх занимает первое место.

Сегодня, 6 марта, было разыграно восемь комплектов наград — шесть в горнолыжном спорте и два в лыжных гонках. В активе китайских спортсменов четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Таким образом, соборная Китая вышла на первое место в медальном зачете, у нее шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. На втором месте украинцы (3-3-1), третьими идут японцы (2-0-2).

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