Сборная Китая лидирует в медальном зачете после второго соревновательного дня Паралимпиады

Сборная Китая после второго соревновательного дня на Паралимпийских играх занимает первое место.

Сегодня, 6 марта, было разыграно восемь комплектов наград — шесть в горнолыжном спорте и два в лыжных гонках. В активе китайских спортсменов четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Таким образом, соборная Китая вышла на первое место в медальном зачете, у нее шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. На втором месте украинцы (3-3-1), третьими идут японцы (2-0-2).