Российские паралимпийцы прилетели в Москву из Пекина

Российские паралимпийцы прилетели в Москву. Рейс из Пекина совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее появилось видео того, как спортсмены покидали паралимпийскую деревню. Они все вместе собрались и спели гимн России.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.