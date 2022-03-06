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Сегодня, 14:45

Российские паралимпийцы прилетели в Москву из Пекина

Мария Куцубеева
,  
Владимир Пушкарев

Российские паралимпийцы прилетели в Москву. Рейс из Пекина совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее появилось видео того, как спортсмены покидали паралимпийскую деревню. Они все вместе собрались и спели гимн России.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.

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