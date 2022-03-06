Паралимпийская сборная России исполнила гимн страны перед тем, как уехать из деревни Игр в Чжанцзякоу

Российские паралимпийцы попрощались с деревней пекинской Паралимпиады в Чжанцзякоу, исполнив национальный гимн, сообщает ТАСС.

Перед тем, как уехать из паралимпийской деревни, спортсмены собрались вместе и спели гимн России.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.