Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 10:47

Паралимпийская сборная России исполнила гимн страны перед тем, как уехать из деревни Игр в Чжанцзякоу

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские паралимпийцы попрощались с деревней пекинской Паралимпиады в Чжанцзякоу, исполнив национальный гимн, сообщает ТАСС.

Перед тем, как уехать из паралимпийской деревни, спортсмены собрались вместе и спели гимн России.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13983709
1
3
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости