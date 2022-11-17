Рожков высказался о решении приостановить членство ПКР в МПК

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство ПКР.

«Вчера состоялось заседание генеральной ассамблеи МПК, на котором было принято решение о приостановлении всех прав ПКР, а также Белоруссии. Это решение считаем незаконным, политизированным. Оно не соответствует международным уставам Паралимпийского комитета. Предварительно не было предъявлено никаких документов, что мы нарушили какие-то правила. Все обвинения, которые были со стороны выступающих, касались того, что ПКР причастен к нарушению олимпийского перемирия. Несмотря на то что СВО идет с февраля, ПКР не осудил это, ряд наших спортсменов высказывается в поддержку СВО. Основные оппоненты по данному вопросу — Украина, Великобритания, Германия. Выступление президента Паралимпийского комитета Украины — это выступление Зеленского, ничего о спорте, все только о ракетах и так далее. Мы каждый день это слышим. Но были также и выступления в поддержку наших паралипиймцев, они задались вопросами о том, что конкретно нарушили наши спортсмены. Никто не мог ответить. Шло много войн, но никто не требовал от спортсменов, чтобы они осудили свое правительство. Не было этого и с США в 2004 году. Это осуждение противоречит принципам паралимпийского движения, которое должно быть дистанцировано от политики. В конференции принимало участие 191 организация, в нашем голосовании участвовало 119 голосов. 64 — за, против — 39, остальные воздержались. Такой раскол в МПК — это впервые. То же самое касается и Белоруссии.

Что дальше? То, что вчера произошло, произошло не вчера, а во время Паралимпийских игр. Ничего с формальной точки зрения не произошло. ПКР давно выработал программу для наших спортсменов. Тренировочные процессы продолжаются. Принято более 30 открытых соревнований, чтобы сохранить мотивацию паралимпийцев. Эти соревнования разрешают допуск зарубежных спортсменов. Наши спортсмены выезжают в другие страны, в которых их с удовольствием принимают на соревнования. Речь о Белоруссии, Армении. В октябре мы провели летние игры в Сочи для паралимпийцев, приезжал даже спортсмен из Германии. Совместно с Минспорта мы решили проводить на постоянной основе Паралимпийские зимние и летние игры, чтобы ребята получали те же премиальные, которые они получили бы на чемпионате мира. У нас есть в стране, чем заниматься. Кроме того, ПКР провел ревизию своего хозяйства. Мы решили заняться повышением уровня образования наших тренеров с выдачей дипломов гос образца. Минспорта нас поддержало», — сказал Рожков.

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.