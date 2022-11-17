Песков заявил, что Россия сделает все возможное для защиты своих олимпийцев и паралимпийцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все возможное для защиты интересов своих олимпийцев и паралимпийцев.

В среду, 16 ноября, на внеочередной генеральной ассамблее Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В ПКР сообщили, что считают решение незаконным.

«Безусловно, мы будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективны. В этом плане все, что может быть сделано, все что должно быть сделано, и даже сверх того, будет делаться», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что защита прав и интересов олимпийцев и паралимпийцев является одним из приоритетов государства.

В связи с решением МПК ПКР потерял все права членства в организации, за исключением права на апелляцию. В случае если она не будет удовлетворена, приостановку членства ПКР сможет отменить только генеральная ассамблея, следующее заседание которой запланировано на четвертый квартал 2023 года.