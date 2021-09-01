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Российский велосипедист Кузнецов выиграл золото в шоссейной гонке на Паралимпиаде

11:41

Российский велосипедист Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль в шоссейной гонке на Паралимпиаде в Токио.

Кузнецов преодолел дистанцию 79,2 километра за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Второе место занял швейцарец Хайнц Фрай, третьим стал австриец Уолтер Аблингер.

Спортсмены выступали в категории H3, в которой участвуют люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Золотая медаль Кузнецова стала для России 28-й на Паралимпиаде в Токио. Также на счету россиян 18 серебряных и 35 бронзовых медалей.

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Иван Торопцев все материалы автора

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