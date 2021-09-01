Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 1 сентября
09:20
В среду, 1 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.
Золотую медаль сборной России принес Андрей Вдовин (бег, 400 м). Серебро — Никита Прохоров (толкание ядра). Бронза у Чермена Кобесова (бег, 400 м).
Всех российских медалистов за 31 августа можно изучить по этой ссылке.
Медальный зачет соревнований — здесь
Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 1 сентября
Легкая атлетика
Мужчины, 400 м
1. Андрей Вдовин (Россия)
2. Ник Мэйхью (США)
3. Чермен Кобесов (Россия)
Легкая атлетика
Мужчины, толкание ядра
1. Грег Стюарт (Канада)
2. Никита Прохоров (Россия)
3. Джошуа Синнэмо (США)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю