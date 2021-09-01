Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 1 сентября

В среду, 1 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Золотую медаль сборной России принес Андрей Вдовин (бег, 400 м). Серебро — Никита Прохоров (толкание ядра). Бронза у Чермена Кобесова (бег, 400 м).

Всех российских медалистов за 31 августа можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 1 сентября

Легкая атлетика

Мужчины, 400 м

1. Андрей Вдовин (Россия)

2. Ник Мэйхью (США)

3. Чермен Кобесов (Россия)

Легкая атлетика

Мужчины, толкание ядра

1. Грег Стюарт (Канада)

2. Никита Прохоров (Россия)

3. Джошуа Синнэмо (США)