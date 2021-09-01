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Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 1 сентября

09:20
Андрей Вдовин. Фото Getty Images
Андрей Вдовин. Фото Getty Images

В среду, 1 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Золотую медаль сборной России принес Андрей Вдовин (бег, 400 м). Серебро — Никита Прохоров (толкание ядра). Бронза у Чермена Кобесова (бег, 400 м).

Всех российских медалистов за 31 августа можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 1 сентября

Легкая атлетика
Мужчины, 400 м
1. Андрей Вдовин (Россия)
2. Ник Мэйхью (США)
3. Чермен Кобесов (Россия)

Легкая атлетика
Мужчины, толкание ядра
1. Грег Стюарт (Канада)
2. Никита Прохоров (Россия)
3. Джошуа Синнэмо (США)

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Руслан Абушкин все материалы автора

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