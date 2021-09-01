Российский пловец Ефросинин стал серебряным призером Паралимпиады
11:32
Российский пловец Егор Ефросинин стал серебряным призером Паралимпиады в Токио.
В финальном заплыве на дистации 100 метров брассом Ефросинин проиграл лишь колумбийцу Карлосу Даниэлю Серрано Зарате, который установил паралимпийский рекорд (1,12.01). Третье место занял австралиец Блэйк Кокрейн.
Спортсмены соревновались в категории SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая церебральный паралич и ампутации.
На счету России 27 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых медалей на соревнованиях в Японии.
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