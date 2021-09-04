Российский бегун Вдовин выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр

Россиянин Андрей Вдовин выиграл серебярную медаль Паралимпиады в Токио на дистанции 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата в категории Т37. Он преодолел дистанцию за 22,24 секунды.

Победителем в этой дисциплине стал американец Ник Мэйхью, установивший мировой рекорд — 21,91 секунды. Замкнул тройку лучших бразилец Рикардо Гомес да Мендонка — 22,62 секунды.

Еще один российский бегун Чермен Кобесов занял четвертое место, пробежавший за 22,85 секунды.