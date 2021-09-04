Россиянин Дмитрий Сафронов с мировым рекордом выиграл золотую медаль Паралимпиады

Россиянин Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 25-летний россиянин пробежал дистанцию за 23,00 секунды и побил мировой рекорд.

Ранее рекордсменом на этой дистанции был украинец Игорь Цветков, который сегодня занял втрое место со временем 23,25 секунды. Замкнул тройку лучших еще один россиянин Артем Калашян — 23,75 секунды.