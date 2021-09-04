Россиянин Дмитрий Сафронов с мировым рекордом выиграл золотую медаль Паралимпиады
05:12
Россиянин Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 25-летний россиянин пробежал дистанцию за 23,00 секунды и побил мировой рекорд.
Ранее рекордсменом на этой дистанции был украинец Игорь Цветков, который сегодня занял втрое место со временем 23,25 секунды. Замкнул тройку лучших еще один россиянин Артем Калашян — 23,75 секунды.
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