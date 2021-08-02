Российских паралимпийцев благословили перед поездкой на Игры в Токио

В Троице-Сергиевой Лавре прошел молебен с участием паралимпийской сборной России перед поездкой на Игры в Токио.

«В Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры был совершен молебен перед Паралимпиадой в Токио. На богослужении молилась сборная команда России по бочча.

По окончании богослужения священник пожелал спортсменам вернуться с победой и каждому подарил икону святителя Николая Японского. На молебне присутствовал министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России Тосио Ямамото. Он пожелал российской команде успехов и вручил памятные подарки», — говорится в сообщении пресс-службы Московского патриархата.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Россию на Играх представит 241 спортсмен.