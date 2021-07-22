Россию на Паралимпиаде в Токио представит 241 спортсмен

241 спортсмен представит сборную России на Паралимпиаде в Токио, сообщил временно исполняющий обязанности главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

— Сегодня утвержден состав сборной на Паралимпийские игры. До начала осталось 33 дня. Наши команды активно занимаются подготовкой, находятся на тренировочных мероприятиях. Главное требование для попадания в команду — выполнение квалификационных требований. Обязательным требованием было прохождение вакцинации. 430 человек выполнили все требования. 241 спортсмен. 129 мужчин, 112 женщин. 3 августа нам окончательно подтвердят, кто точно попадает на Игры. 183 спортсмена с поражениями опорно-двигательного аппарата. 43 — с нарушением зрения, 11 — с интеллектуальными нарушениями, — приводит «РИА Новости» слова Рожкова.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.