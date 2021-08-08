Путин 9 августа встретится с членами паралимпийской сборной России
17:00
Президент России Владимир Путин 9 августа встретится с членами паралимпийской команды России.
«9 августа 2021 года президент Российской Федерации В. В. Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в разных регионах страны», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.
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