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Путин 9 августа встретится с членами паралимпийской сборной России

17:00
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Президент России Владимир Путин 9 августа встретится с членами паралимпийской команды России.

«9 августа 2021 года президент Российской Федерации В. В. Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в разных регионах страны», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66348

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