Российская пловчиха Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр
12:02
Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров на спине. Ее результат 57,03 секунды.
Первой стала итальянка Арьола Трими (51,34), второй — британка Элли Чаллис (55,11).
Россиянка Зоя Щурова заняла пятое место (1.00,25).
Спортсменки соревновались в категории S3 (серьезные нарушения конечностей, ампутации и тяжелый церебральный паралич).
Плавание
Женщины
50 м спина
1. Ариола Трими (Италия)
2. Элли Чаллис (Великобритания)
3. Юлия Шишова (Россия)
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