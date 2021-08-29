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Российская пловчиха Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр

12:02

Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров на спине. Ее результат 57,03 секунды.

Первой стала итальянка Арьола Трими (51,34), второй — британка Элли Чаллис (55,11).

Россиянка Зоя Щурова заняла пятое место (1.00,25).

Спортсменки соревновались в категории S3 (серьезные нарушения конечностей, ампутации и тяжелый церебральный паралич).

Плавание

Женщины

50 м спина

1. Ариола Трими (Италия)

2. Элли Чаллис (Великобритания)

3. Юлия Шишова (Россия)

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