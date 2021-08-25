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Российская пловчиха Шабалина выиграла первую золотую медаль Паралимпиады в Токио

12:16
Валерия Шабалина. Фото Сайт Паралимпиады.
Валерия Шабалина. Фото Сайт Паралимпиады.

Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на 100 метров баттерфляем.

В финальном заплыве россиянка показала время 1.03,59 минуты, побив собственный мировой рекорд (1.03,68) двухгодичной давности.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Плавание.

Женщины. 100 м, баттерфляй

1. Валерия Шабалина (Россия)

2. Пейдж Леонхардт (Австралия)

3. Руби Шторм (Австралия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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