Российская пловчиха Шабалина выиграла первую золотую медаль Паралимпиады в Токио
12:16
Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на 100 метров баттерфляем.
В финальном заплыве россиянка показала время 1.03,59 минуты, побив собственный мировой рекорд (1.03,68) двухгодичной давности.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.
Плавание.
Женщины. 100 м, баттерфляй
1. Валерия Шабалина (Россия)
2. Пейдж Леонхардт (Австралия)
3. Руби Шторм (Австралия)
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