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Пловец Даниленко завоевал первую медаль сборной России на Паралимпийских играх в Токио

11:41

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал первую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине.

Плавание.

Мужчины. 100 спина

1. Альберто Абарза (Чили)

2. Габриэль дос Сантос (Бразилия)

3. Владимир Даниленко (Россия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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