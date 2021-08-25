Пловец Даниленко завоевал первую медаль сборной России на Паралимпийских играх в Токио
11:41
Российский пловец Владимир Даниленко завоевал первую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине.
Плавание.
Мужчины. 100 спина
1. Альберто Абарза (Чили)
2. Габриэль дос Сантос (Бразилия)
3. Владимир Даниленко (Россия)
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