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Российский пловец Жданов установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом и выиграл золото Паралимпиады

12:48
Роман Жданов. Фото Getty Images
Роман Жданов. Фото Getty Images

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль в плавании брассом на 50 метров на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен установил мировой рекорд, показав время 46,49 секунды.

Еще один пловец сборной России Максим Емельянов занял пятое место со временем 50,63 секунды.

В активе российской команды три медали: два золота и бронза.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Плавание

Мужчины. 50 м, брасс

1. Роман Жданов (Россия)

2. Мигель Луке (Испания)

3. Такаюки Сузуки (Япония)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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