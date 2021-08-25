Российский пловец Жданов установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом и выиграл золото Паралимпиады
12:48
Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль в плавании брассом на 50 метров на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен установил мировой рекорд, показав время 46,49 секунды.
Еще один пловец сборной России Максим Емельянов занял пятое место со временем 50,63 секунды.
В активе российской команды три медали: два золота и бронза.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.
Плавание
Мужчины. 50 м, брасс
1. Роман Жданов (Россия)
2. Мигель Луке (Испания)
3. Такаюки Сузуки (Япония)
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