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Россиянка Шабалина выиграла четвертую медаль на Паралимпиаде

12:35

Российская пловчиха Валерия Шабалина стала серебряным призером Паралимпиады в Токио.

Россиянка показала второй результат в заплыве на 100 метров на спине, уступив 0,93 секунды британке Бетани Фирт (время — 1,05.92). Третье место заняла еще одна представительница Великобритании Джессика-Джейн Эпплгейт (отставание — +2,01 секунды).

Отметим, что для Шабалиной эта медаль стала четвертой на соревнованиях в Японии — до этого она завоевала три золота (100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием).

Спортсменки соревновались в категории S14, в которой выступают люди с интеллектуальными нарушениями.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 22 серебряными и 39 бронзовыми медалями. На первой строчке идет Китай (76-44-37), на второй — Великобритания (33-26-34).

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Иван Торопцев все материалы автора

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