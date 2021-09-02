Российский пловец Емельянцев стал серебряным призером Паралимпиады

Российский пловец Вячеслав Емельянцев стал серебряным призером Паралимпийских игр в Токио.

В заплыве на дистанцию 100 метров брассом россиянин финишировал вторым, уступив 1,32 секунды австралийцу Бенджамину Джеймсу Хэнсу, который установил паралимпийский рекорд (57,73 секунды). Третьим стал британец Рис Данн (отставание — +2,24 секунды).

Спортсмены соревновались в категории S14, в которой выступают люди с интеллектуальными нарушениями.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 21 серебряной и 39 бронзовыми медалями. На первой строчке идет Китай (76-44-37), на второй — Великобритания (32-26-33).