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Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 2 сентября

13:00
Александр Скалиух. Фото Getty Images
Александр Скалиух. Фото Getty Images

В четверг, 2 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Всех российских медалистов за 1 сентября можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 2 сентября

Плавание
Мужчины. 400 метров свободный стиль
1. Талиссон Энрике Глок (Бразилия)
2. Антонио Фантин (Италия)
3. Вячеслав Ленский (Россия)

Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй
1. Уильям Мартин (Австралия)
2. Симоне Барлаам (Италия)
3. Александр Скалиух (Россия)

Плавание
Мужчины. 100 м спина
1. Бенджамин Хэнс (Австралия)
2. Вячеслав Емельянцев (Россия)
3. Рис Данн (Великобритания)

Плавание
Женщины. 100 м спина
1. Бетани Ферт (Великобритания)
2. Валерия Шабалина (Россия)
3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания)

Плавание
Мужчины. 50 м спина
1. Габриэль дос Сантос Араухо (Бразилия)
2. Альберто Абарса (Чили)
3. Владимир Даниленко (Россия)

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Руслан Абушкин все материалы автора

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