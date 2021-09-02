Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 2 сентября
В четверг, 2 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.
Всех российских медалистов за 1 сентября можно изучить по этой ссылке.
Медальный зачет соревнований — здесь
Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 2 сентября
Плавание
Мужчины. 400 метров свободный стиль
1. Талиссон Энрике Глок (Бразилия)
2. Антонио Фантин (Италия)
3. Вячеслав Ленский (Россия)
Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй
1. Уильям Мартин (Австралия)
2. Симоне Барлаам (Италия)
3. Александр Скалиух (Россия)
Плавание
Мужчины. 100 м спина
1. Бенджамин Хэнс (Австралия)
2. Вячеслав Емельянцев (Россия)
3. Рис Данн (Великобритания)
Плавание
Женщины. 100 м спина
1. Бетани Ферт (Великобритания)
2. Валерия Шабалина (Россия)
3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания)
Плавание
Мужчины. 50 м спина
1. Габриэль дос Сантос Араухо (Бразилия)
2. Альберто Абарса (Чили)
3. Владимир Даниленко (Россия)
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