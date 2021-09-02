Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 2 сентября

В четверг, 2 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Всех российских медалистов за 1 сентября можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 2 сентября

Плавание

Мужчины. 400 метров свободный стиль

1. Талиссон Энрике Глок (Бразилия)

2. Антонио Фантин (Италия)

3. Вячеслав Ленский (Россия)

Плавание

Мужчины. 100 м баттерфляй

1. Уильям Мартин (Австралия)

2. Симоне Барлаам (Италия)

3. Александр Скалиух (Россия)

Плавание

Мужчины. 100 м спина

1. Бенджамин Хэнс (Австралия)

2. Вячеслав Емельянцев (Россия)

3. Рис Данн (Великобритания)

Плавание

Женщины. 100 м спина

1. Бетани Ферт (Великобритания)

2. Валерия Шабалина (Россия)

3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания)

Плавание

Мужчины. 50 м спина

1. Габриэль дос Сантос Араухо (Бразилия)

2. Альберто Абарса (Чили)

3. Владимир Даниленко (Россия)