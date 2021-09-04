В Госдуме отреагировали на отказ украинского паралимпийца фотографироваться с российскими бегунами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады в Токио.

«Спортсмен просто поддается на провокации националистов и модному украинскому хайпу вокруг России. Тут двойные стандарты: газ они хотят наш покупать, а фотографироваться с нами не нравится им. Зачем тогда выступать с нашими спортсменами? Объяви бойкот, не приезжай на Игры. Либо же он просто боится. Все помнят ситуацию с Магучих, которую затравили националисты. Все его доводы, которые мы читали в прессе, абсурдны. Они не имеют никакого отношения к спорту. Если парень приехал заниматься политикой, то спорт — не то место. Необходимо запретить все политические акции на спортивных соревнованиях», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Цветов после завоевания серебряной медали Паралимпийских игр в беге на 200 метров не стал фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения. Ранее он поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветов стал вторым.