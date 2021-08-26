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Россиянин Сотников завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 м на спине

13:20

Российский пловец Владимир Сотников завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров на спине.

Его время — 59,86 секунды. Сотников выступал в категории S13 в плавании спорта слепых.

Первое место занял белорус Игорь Боки, второе — канадец Николас Турбайд.

Токио

Паралимпийский игры

Плавание

Мужчины

100 м спина

1. Игорь Боки (Белоруссия)

2. Николас Турбайд (Канада)

3. Владимир Сотников (Россия)

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Роман Шишов все материалы автора

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