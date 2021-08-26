Россиянин Сотников завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 м на спине
13:20
Российский пловец Владимир Сотников завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров на спине.
Его время — 59,86 секунды. Сотников выступал в категории S13 в плавании спорта слепых.
Первое место занял белорус Игорь Боки, второе — канадец Николас Турбайд.
Токио
Паралимпийский игры
Плавание
Мужчины
100 м спина
1. Игорь Боки (Белоруссия)
2. Николас Турбайд (Канада)
3. Владимир Сотников (Россия)
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