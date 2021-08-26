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Российский пловец Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр

13:49

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом.

Его время 1 минута 7,24 секунды. Калина выступал в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Второе место занял испанец Оскар Салгуэро, замкнул тройку китаец Янг Гуанлон.

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Мужчины

100 м брасс

1. Андрей Калина (Россия)

2. Оскар Салгуэро (Испания)

3. Янг Гуанлон (Китай)

5. Даниил Смирнов (Россия)

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Роман Шишов все материалы автора

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