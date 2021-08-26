Российский пловец Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр
13:49
Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом.
Его время 1 минута 7,24 секунды. Калина выступал в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Второе место занял испанец Оскар Салгуэро, замкнул тройку китаец Янг Гуанлон.
Токио
Паралимпийские игры
Плавание
Мужчины
100 м брасс
1. Андрей Калина (Россия)
2. Оскар Салгуэро (Испания)
3. Янг Гуанлон (Китай)
5. Даниил Смирнов (Россия)
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