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Российский пловец Калина выиграл второе золото на Паралимпиаде в Токио

12:46
Андрей Калина. Фото Getty Images
Андрей Калина. Фото Getty Images

Российский пловец Андрей Калина стал паралимпийским чемпионом на соревнованиях в Токио.

Россиянин показал лучший результат в комплексном плавании на 200 метров. Второе место занял австралиец Тимоти Ходж, третьим стал француз Юго Дидье.

Спортсмены выступали в категории SM9, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Золотая медаль Калины стала для России 29-й на Паралимпиаде в Японии. Также на счету россиян 18 серебряных и 35 бронзовых медалей. Команда занимает третье место в медальном зачете, уступая Китаю (64-41-33) и Великобритании (30-23-30).

Отметим, что Калина во второй раз стал чемпионом на соревнованиях в Японии: 26 августа россиянин выиграл золото в плавании на 100 метров брассом.

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Иван Торопцев все материалы автора

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