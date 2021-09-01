Российский пловец Калина выиграл второе золото на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Калина стал паралимпийским чемпионом на соревнованиях в Токио.

Россиянин показал лучший результат в комплексном плавании на 200 метров. Второе место занял австралиец Тимоти Ходж, третьим стал француз Юго Дидье.

Спортсмены выступали в категории SM9, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Золотая медаль Калины стала для России 29-й на Паралимпиаде в Японии. Также на счету россиян 18 серебряных и 35 бронзовых медалей. Команда занимает третье место в медальном зачете, уступая Китаю (64-41-33) и Великобритании (30-23-30).

Отметим, что Калина во второй раз стал чемпионом на соревнованиях в Японии: 26 августа россиянин выиграл золото в плавании на 100 метров брассом.