Российский пловец Калина выиграл второе золото на Паралимпиаде в Токио
12:46
Российский пловец Андрей Калина стал паралимпийским чемпионом на соревнованиях в Токио.
Россиянин показал лучший результат в комплексном плавании на 200 метров. Второе место занял австралиец Тимоти Ходж, третьим стал француз Юго Дидье.
Спортсмены выступали в категории SM9, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
Золотая медаль Калины стала для России 29-й на Паралимпиаде в Японии. Также на счету россиян 18 серебряных и 35 бронзовых медалей. Команда занимает третье место в медальном зачете, уступая Китаю (64-41-33) и Великобритании (30-23-30).
Отметим, что Калина во второй раз стал чемпионом на соревнованиях в Японии: 26 августа россиянин выиграл золото в плавании на 100 метров брассом.
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