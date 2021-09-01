Украинский паралимпиец, отказавшийся делать фото с россиянами в Токио, позировал с ними еще в июне

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, отказавшийся фотографироваться с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, делал совместный снимок с ними в июне, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

7 июня на соревнованиях в Быдгоще (Польша) Цветов сфотографировался с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Украинский паралимпиец Игорь Цветов вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. Фото Telegram-канал «Мутко Против»

На Паралимпиаде в Токио Цветов занял второе место в беге на 100 метров, Сафронов выиграл золото, а Калашян стал бронзовым призером. Во время церемонии награждения украинец отказался фотографироваться с российскими спортсменами.

Позднее Цветов прокомментировал свое решение, заявив: «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце».