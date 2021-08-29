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Россиянин Гриценко взял бронзу в беге на 400 метров на Паралимпиаде

14:16

Россиянин Виталий Гриценко взял бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио.

Золото взял спортсмен из Тайланда Понгсакорн, серебро в активе канадца Брента Лакатоса.

Легкая атлетика.

Мужчины. 400 м

1. Понгсакорн Паейо (Таиланд)

2. Брент Лакатос (Канада)

3. Виталий Гриценко (Россия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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