Россиянин Гриценко взял бронзу в беге на 400 метров на Паралимпиаде
14:16
Россиянин Виталий Гриценко взял бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио.
Золото взял спортсмен из Тайланда Понгсакорн, серебро в активе канадца Брента Лакатоса.
Легкая атлетика.
Мужчины. 400 м
1. Понгсакорн Паейо (Таиланд)
2. Брент Лакатос (Канада)
3. Виталий Гриценко (Россия)
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