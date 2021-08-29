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Сборная России завоевала бронзовые медали в стрельбе из лука среди смешанных команд на Паралимпиаде

14:00

Сборная России завоевала бронзовые медали в стрельбе из лука среди смешанных команд на Паралимпиаде в Токио.

Турнир проходит с 24 августа по 5 сентября.

Стрельба из лука.

Смешанные команды.

Сборная России — бронза

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Виктория Кравченко все материалы автора

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