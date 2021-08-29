Сборная России завоевала бронзовые медали в стрельбе из лука среди смешанных команд на Паралимпиаде
14:00
Сборная России завоевала бронзовые медали в стрельбе из лука среди смешанных команд на Паралимпиаде в Токио.
Турнир проходит с 24 августа по 5 сентября.
Стрельба из лука.
Смешанные команды.
Сборная России — бронза
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