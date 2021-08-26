Российский велогонщик Асташов выиграл золото в индивидуальной гонке преследования на Паралимпиаде
09:33
Российский велогонщик на треке Михаил Асташов выиграл золотую медаль в гонке преследования на 3000 метров на Паралимпиаде в Токио.
В финальном заезде спортсмен обошел канадца Тристена Шернове. Ранее по ходу квалификационных заездов Асташов установил новый мировой рекорд (3.35,954).
В активе российской сборной уже четвертое золото.
Велоспорт — Трек
Мужчины. Гонка преследования, 3000 м
1. Михаил Асташов (Россия)
2. Тристен Чернов (Канада)
3. Ли Джангу (Китай)
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