Российский велогонщик Асташов выиграл золото в индивидуальной гонке преследования на Паралимпиаде

Российский велогонщик на треке Михаил Асташов выиграл золотую медаль в гонке преследования на 3000 метров на Паралимпиаде в Токио.

В финальном заезде спортсмен обошел канадца Тристена Шернове. Ранее по ходу квалификационных заездов Асташов установил новый мировой рекорд (3.35,954).

В активе российской сборной уже четвертое золото.

Велоспорт — Трек

Мужчины. Гонка преследования, 3000 м

1. Михаил Асташов (Россия)

2. Тристен Чернов (Канада)

3. Ли Джангу (Китай)