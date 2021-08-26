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Российский велогонщик Асташов поделился эмоциями после завоевания золота Паралимпиады

10:29

Российский велогонщик Михаил Асташов поделился эмоциями после завоевания золота в велотреке на Паралимпийских играх в Токио.

«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум. Какой он? Загадывать не будем, но впереди еще будут гонки. План-максимум — это несколько золотых медалей», — цитирует Асташова РИА Новости.

Спортсмен также установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорды — 3 минуты 35,954 секунды.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210826/astashov-1747298485.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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