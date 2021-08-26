Российский велогонщик Асташов поделился эмоциями после завоевания золота Паралимпиады

Российский велогонщик Михаил Асташов поделился эмоциями после завоевания золота в велотреке на Паралимпийских играх в Токио.

«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум. Какой он? Загадывать не будем, но впереди еще будут гонки. План-максимум — это несколько золотых медалей», — цитирует Асташова РИА Новости.

Спортсмен также установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорды — 3 минуты 35,954 секунды.