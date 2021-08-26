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Паратриатлонистка Выборных получила приглашение на участие в Паралимпиаде во время Игр

09:17

Международная федерация триатлона направила в Паралимпийский комитет России (ПКР) приглашение для участия в Паралимпийских играх на спортсменку с нарушением зрения Ксению Выборных. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

«Ксения находилась в резервном составе команды ПКР и в полном объеме прошла подготовку к Паралимпийским играм», — цитирует ТАСС Рожкова.

На старт соревнований Выборных выйдет со спортсменом-ведущим Аленой Зубовой.

«После того как мы получили приглашение на участие в Играх, была оперативно проведена работа по обеспечению спортсменки и ее персонала боевой экипировкой, а также авиаперелета в Токио. Федеральное медико-биологическое агентство России провело углубленное медицинское обследование и тестирование на коронавирусную инфекцию. В Токио спортсменка и персонал прибудут 27 августа и уже на следующий день выйдут на старт соревнований. Также 27 августа на Паралимпийские игры прилетят команды ПКР по гребле на байдарках и каноэ и парабадминтону», — добавил Рожков.

Состав делегации ПКР увеличился до 434 человек, 243 из которых — спортсмены. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12223245

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Роман Шишов все материалы автора

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