Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Роднина: «Украинец Цветов ничего не нарушил. Давайте не будем захлебываться в эмоциях»

12:27
Теги:

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

Сафронов победил в беге на 200 метров, Цветов стал вторым, Калашян — третьим.

«Цветов что-то нарушил? Нет, а все остальное — это его личное дело. Главное — он не нарушил ритуалы на церемонии вручения медалей. Не нужно раздувать. Все остальное — это придирки. Давайте не будем захлебываться в эмоциях», — сказала Роднина «СЭ».

Цветов не подошел к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования призеров он стоял отдельно. При этом он аплодировал во время вручения медалей.

Ранее Цветов поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветов стал вторым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

Боец Кайл Рейес умер в 30 лет после операции на руке
Кто капитан сборной России по футболу?
Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия?
Англия на выезде разгромила Венгрию
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд