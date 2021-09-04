Роднина: «Украинец Цветов ничего не нарушил. Давайте не будем захлебываться в эмоциях»

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

Сафронов победил в беге на 200 метров, Цветов стал вторым, Калашян — третьим.

«Цветов что-то нарушил? Нет, а все остальное — это его личное дело. Главное — он не нарушил ритуалы на церемонии вручения медалей. Не нужно раздувать. Все остальное — это придирки. Давайте не будем захлебываться в эмоциях», — сказала Роднина «СЭ».

Цветов не подошел к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования призеров он стоял отдельно. При этом он аплодировал во время вручения медалей.

Ранее Цветов поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветов стал вторым.