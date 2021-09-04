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Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио

08:42
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио. Фото Getty Images
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио. Фото Getty Images

Сборная Китая досрочно стала победителем медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Китайские спортсмены завоевали 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей. Идущая второй сборная Великобритании (40-36-41) потеряла шансы занять первое место по количеству завоеванных золотых медалей. Китай с 2004 года становится победителем медального зачета Паралимпиады.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами.

Паралимпиада-2020 проходит в Токио с 24 августа по 5 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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