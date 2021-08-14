Паралимпийские игры
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Решение о допуске зрителей на стадионы во время Паралимпиады будет принято 16 августа

09:47
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Организаторы Паралимпийских игр в Токио планируют 16 августа решить вопрос о возможном допуске болельщиков на спортивные объекты, утверждает Kyodo.

На встрече будут присутствовать представители Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета (МПК).

После летних Олимпийских игр в Токио, в Японии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом, из-за чего зрители не будут допущены на стадионы в Токио и соседних префектурах Тиба и Сайтама. При этом в префектуре Сидзуока, где также пройдет часть соревнований, предполагается разрешить присутствие болельщиков.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.kyodonews.jp/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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