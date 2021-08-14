Сборная России прошла электронную регистрацию на Паралимпийские игры

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что сборная России прошла электронную регистрацию на Паралимпиаду в Токио.

«Прошли электронную регистрацию. Оргкомитетом Паралимпиады утверждены 242 спортсмена. Все наши технические и именные заявки во всех 19 видах программы, в которых примут участие наши спортсмены, были подтверждены», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Президент ПКР отметил, что первая группа административного персонала прибудет в Токио 15 августа.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр в Японии.