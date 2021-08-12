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Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпиады в Токио

19:00

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что Андрей Вдовин и Елена Паутова станут знаменосцами национальной сборной на церемонии открытия Паралимпиады в Токио.

«Только что закончилось заседание ПКР, на котором тяжелый выбор был сделан. В результате отбора исполком принял решение, что будут знаменосцами Андрей Вдовин и Елена Паутова», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Вдовин является шестикратным чемпионом мира по легкой атлетике. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров.

Паутова — двукратная чемпионка Паралимпиад 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12116729

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Екатерина Савостина все материалы автора

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