Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что Андрей Вдовин и Елена Паутова станут знаменосцами национальной сборной на церемонии открытия Паралимпиады в Токио.

«Только что закончилось заседание ПКР, на котором тяжелый выбор был сделан. В результате отбора исполком принял решение, что будут знаменосцами Андрей Вдовин и Елена Паутова», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Вдовин является шестикратным чемпионом мира по легкой атлетике. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров.

Паутова — двукратная чемпионка Паралимпиад 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.