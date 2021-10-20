Основатель и бессменный президент российской Федерации футбола инвалидов Георгий Луначарский рассказал в интервью «СЭ» о причинах исключения футбола для больных ДЦП из программы Паралимпийских игр.

— Почему в программе Паралимпиады футбол сейчас представлен исключительно слепыми?

— До недавнего времени была и вторая дисциплина — ДЦП, где заправляли Россия с Украиной. У нас два титула паралимпийских чемпионов, у соседей — три. Но многие команды выпускали подставных игроков. Первыми эту практику еще в 90-е внедрили украинцы. За ними потянулись другие сборные, наша в том числе.

— А медицинский контроль?

— Его легко обойти при наличии соответствующих справок. «Свой» врач выписывает бумагу, и парень получает разрешение на участие в турнире инвалидов. Даже не с восьмой, самой легкой, формой ДЦП, а абсолютно здоровый! Когда в Международном паралимпийском комитете (МПК) осознали масштаб бедствия, дэцэпэшников по-тихому убрали из программы Игр.

— Среди слепых тоже встречаются «липачи»?

— Нет. Перед выходом на поле игроки надевают плотные повязки, закрепляют пластырем. Не смухлюешь. Если ты зрячий, с такой повязкой сразу теряешься в пространстве. Как-то в порядке эксперимента команда слепых сыграла с ребятами из «Локомотива».

— Вы о дублерах?

— Там и молодежь была, и опытные футболисты вроде Димы Сычева. Передвигались по полю в повязках, играли звенящим мячом. Так что вы думаете? Сгорел «Локо» — 1:4!

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