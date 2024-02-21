Президент ПКР — о получении 42 квот в плавании на Паралимпиаду: «Наша сборная является сильнейшей в мире»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в разговоре с «СЭ» оценил количество квот на участие в Играх-2024 российским спортсменам предоставил комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК).

— Как лично вы оцениваете это решение, сколько мужчин и женщин поедет в команде от нашей страны. И насколько большое количество 42 спортсменов для нашей страны?

— Для плавания это практически максимальная квота. Сегодня она делится пополам: 21 мужчина, 21 женщина. Наша сборная по плаванию является сильнейшей в мире, напомню, что в Токио наши пловцы завоевали 17 золотых медалей. Туда входят спортсмены, которые показывают лучшие в мире результаты. И почему именно они были отобраны? Когда мы выиграли у Международного Паралимпийского комитета заседание арбитражного суда и наш Паралимпийский комитет восстановили, нам разрешили на территории России проводить рейтинг соревнований. И результаты наших соревнований в Дзержинске, которые проходили в рамках летних игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», пошли в зачет на отбор Паралимпийских игр в Париже.

Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.

В сентябре 2023 года генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.