«Ваш соперник не захотел с вами бороться». Помощник президента Левитин обратился к российскими паралимпийцам

Помощник президента РФ Игорь Левитин обратился к российским паралимпийцам, которые вернулись из Пекина.

«Хочу передать вам привет от президента России и сказать, что вы победители. Когда мы вас провожали, мы желали вам победы и вы победили! Ваш соперник не захотел с вами бороться. Для нас вы — победители. Государство вас никогда не отставит», — отметил Левитин.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.