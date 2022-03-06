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Сегодня, 16:10

«Ваш соперник не захотел с вами бороться». Помощник президента Левитин обратился к российскими паралимпийцам

Левитин заявил, что государство никогда не отставит российских паралимпийцев
Владимир Пушкарев
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Мария Куцубеева

Помощник президента РФ Игорь Левитин обратился к российским паралимпийцам, которые вернулись из Пекина.

«Хочу передать вам привет от президента России и сказать, что вы победители. Когда мы вас провожали, мы желали вам победы и вы победили! Ваш соперник не захотел с вами бороться. Для нас вы — победители. Государство вас никогда не отставит», — отметил Левитин.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

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